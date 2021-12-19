Украина опять перешла на летнее время – подъем на час раньше

Несмотря на долгие многолетние дебаты, Украина по-прежнему крутит стрелки часов. Сегодня украинцы перескочили на час вперед, и «потеряли» таким образом час жизни. Вопрос отмены этого утратившего актуальность правила завис в воздухе.

Стоит отметить, что недавно Верховная Рада пыталась отменить сезонный перевод часов, но нардепам во время голосования не хватило 14 голосов для принятия законопроекта "Об исчислении времени в Украине".

Рада отправила на доработку законопроект об отмене перевода часов в Украине. А тем временем, 28 марта в три часа утра по киевскому времени стрелки часов перевели на один час вперед — на 4:00. Это значит, что уже с воскресенья украинцы будут спать, по ощущениям, на час меньше.

Напомним, ежегодно Украина переводит стрелки часов на летнее и зимнее время. Так, ежегодно переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября, а на летнее — в конце марта.

Между тем, многие страны уже отказались от сезонной смены времени, поскольку, по словам врачей, это негативно влияет на здоровье и самочувствие людей.