Украина оказалась в списке стран, где экономически невыгодно иметь авто

В современном мире автомобиль стал неотъемлемой частью повседневной жизни, однако всем ли он по карману?! Страхование, заправка топливом, ремонт - все это увеличивает затраты. В частности, в Украине, чтобы купить и эксплуатировать автомобиль, необходимо тратить 413% средней годовой зарплаты.
Издание ScrapCarComparison провело исследование и составило рейтинг стран, где наиболее экономически целесообразно иметь собственный автомобиль.
В рамках исследования были сопоставлены стоимость новых машин, а также средние затраты на их эксплуатацию со средним размером годовой зарплаты граждан. В рейтинг попали 40 стран, в отношении которых были доступны необходимые официальные данные.
Как выяснилось, украинцу необходимо тратить 413% средней годовой зарплаты, чтобы приобрести и эксплуатировать автомобиль.
При этом самые большие затраты на покупку и содержание автомобиля в Турции - 652% средней годовой зарплаты, тогда как самые низкие - в Австралии (49%). В США этот показатель составляет 54,8%, Дании - 60%, Канаде - 64%, Швеции - 75%.
Издание ScrapCarComparison провело исследование и составило рейтинг стран, где наиболее экономически целесообразно иметь собственный автомобиль.
В рамках исследования были сопоставлены стоимость новых машин, а также средние затраты на их эксплуатацию со средним размером годовой зарплаты граждан. В рейтинг попали 40 стран, в отношении которых были доступны необходимые официальные данные.
Как выяснилось, украинцу необходимо тратить 413% средней годовой зарплаты, чтобы приобрести и эксплуатировать автомобиль.
При этом самые большие затраты на покупку и содержание автомобиля в Турции - 652% средней годовой зарплаты, тогда как самые низкие - в Австралии (49%). В США этот показатель составляет 54,8%, Дании - 60%, Канаде - 64%, Швеции - 75%.
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