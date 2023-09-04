Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море

В соответствии с навигационным поручением Военно-морских сил ВСУ были установлены новые временные маршруты движения гражданских судов в черноморских морских портах Украины.
Об этом сообщили ВМС ВСУ в четверг, 10 августа.
Указано, что ранее эти маршруты были предложены по Украине для Международной морской организации. Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство. Также IМО призвала россию соблюдать международные конвенции и не угрожать судоходству в Черном море.
Указанные маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.
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