Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море

13:02 10 августа Киев, Украина

В соответствии с навигационным поручением Военно-морских сил ВСУ были установлены новые временные маршруты движения гражданских судов в черноморских морских портах Украины.

Об этом сообщили ВМС ВСУ в четверг, 10 августа.

"Согласно приказу №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны российской федерации", – говорится в сообщении.

Указано, что ранее эти маршруты были предложены по Украине для Международной морской организации. Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство. Также IМО призвала россию соблюдать международные конвенции и не угрожать судоходству в Черном море.



Указанные маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.