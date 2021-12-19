Украина наладит производство электромобилей Volkswagen

Украинский завод "Еврокар" планирует запустить производство электромобилей Volkswagen
Об этом сообщает народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Роберт Горват на странице в Facebook.
Производство электромобилей в Украине станет возможным после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов №3476 и №3477. Эти законы позволят кардинально изменят налоговую и таможенную политику области производства электрокаров в Украине.
По словам нардепа, этот проект поможет привлечь в страну международных инвесторов, а также полностью перезапустит отечественное автопроизводство и выведет его на европейские рынки.
Отметим, что законопроект №3476 продолжает льготы на электромобили до 2025 года, а №3477 - освобождает от налогов к 2029 году комплектующие и оборудование для выпуска машин на электротяге.
Отметим, что законопроект №3476 продолжает льготы на электромобили до 2025 года, а №3477 - освобождает от налогов к 2029 году комплектующие и оборудование для выпуска машин на электротяге.
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