Украина начнет собственное производство тяжелых дронов Anka

14:06 12 Декабрь Киев, Украина

Еще не забыто российское обвинение, связанное с применением беспилотника турецкого производства украинскими войсками на Донбассе. И вот теперь причин укорять Турцию не будет, ведь Украина приступает к программе производства собственных БПЛА. По словам спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексея Арестовича, в Василькове вблизи Киева строится совместное украинско-турецкое предприятие по выпуску реактивных БПЛА нового поколения - Anka.

Anka - это новое поколение реактивных БПЛА после Bayraktar. Имея украинский двигатель и турецкую оснастку, дрон может выполнять задачу перехватчика.

"Реактивные, не поршневые, а реактивные. БПЛА, превышающий Bayraktar по всем характеристикам", - заметил Арестович. Спикер сказал, что первые беспилотники должны выйти с производственных линий уже через год.

Для справки: Anka - БПЛА, созданный турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Этот аппарат способен нейтрализовать ПВО противника. На вооружении беспилотника могут быть восемь ПТУР Roketsan Cirit, или четыре управляемые планирующие авиабомбы MAM-L с лазерным наведением.

Напомним, что использование дронов позволяет значительно сократить человеческие и финансовые потери в боевых условиях.