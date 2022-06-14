Украина начинает подготовку к проведению Евровидения-2023. Рассматривают разные локации

11:27 14 июня Киев, Украина

Украина уже начинает подготовку к проведению финала песенного конкурса Евровидения-2023, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, Министерство обороны и Министерство внутренних дел интегрированы в работу над подготовкой к проведению конкурса, ведь главный вопрос для Украины и для Европейского языкового союза – безопасность.

«Для того чтобы обеспечить удобную логистику, а главное безопасность, рассматриваем различные локации. Какие именно пока не можем анонсировать», – отметил он.