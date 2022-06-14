Украина начинает подготовку к проведению Евровидения-2023. Рассматривают разные локации

Украина уже начинает подготовку к проведению финала песенного конкурса Евровидения-2023, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, Министерство обороны и Министерство внутренних дел интегрированы в работу над подготовкой к проведению конкурса, ведь главный вопрос для Украины и для Европейского языкового союза – безопасность.
Напомним, что на конкурсе «Евровидение» в 2022 году, проходившем в итальянском Турине, победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». По традиции конкурса, в следующем году он должен проходить в стране-победительнице.
Из-за того, что на территории Украины до сих пор идут боевые действия, возникли сомнения, смогут ли украинцы провести «Евровидение-2023». Некоторые страны Европы, в частности, Великобритания, Польша и Испания заявили, что готовы заняться организацией конкурса у себя в случае, если Украине не удастся этого сделать.
Тем не менее, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко исключил такой вариант развития событий, при котором украинцы бы отказались от организации «Евровидения». В том, что в следующем году Украина примет Евровидение, уверен и президент страны Владимир Зеленский.
Из-за того, что на территории Украины до сих пор идут боевые действия, возникли сомнения, смогут ли украинцы провести «Евровидение-2023». Некоторые страны Европы, в частности, Великобритания, Польша и Испания заявили, что готовы заняться организацией конкурса у себя в случае, если Украине не удастся этого сделать.
Тем не менее, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко исключил такой вариант развития событий, при котором украинцы бы отказались от организации «Евровидения». В том, что в следующем году Украина примет Евровидение, уверен и президент страны Владимир Зеленский.
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