Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты, и страна готова дальше развивать этот путь, расширяя возможности транспортного коридора. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
На встрече также обсуждались вопросы экспортных ограничений для украинского экспорта, и стороны подчеркнули важность совместных решений в этой области.
Кроме того, обсуждалась актуальная тема ускорения локализации производства техники для разминирования. Стороны также обсудили предстоящую конференцию по разминированию, запланированную на октябрь в Загребе, и выразили надежду на то, что она способствует координации усилий международных партнеров по разминированию в Украине.
Премьер-министр Хорватии, Андрей Пленкович, также предложил помощь Украине в расследовании военных преступлений, ссылаясь на опыт своей страны в этой области. Это может включать в себя обмен опытом и экспертизой по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, занимающихся расследованием военных преступлений, совершенных во времена войны.
Кроме того, обсуждалась актуальная тема ускорения локализации производства техники для разминирования. Стороны также обсудили предстоящую конференцию по разминированию, запланированную на октябрь в Загребе, и выразили надежду на то, что она способствует координации усилий международных партнеров по разминированию в Украине.
Премьер-министр Хорватии, Андрей Пленкович, также предложил помощь Украине в расследовании военных преступлений, ссылаясь на опыт своей страны в этой области. Это может включать в себя обмен опытом и экспертизой по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, занимающихся расследованием военных преступлений, совершенных во времена войны.
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