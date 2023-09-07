15:24 07 сентября Киев, Украина

Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты , и страна готова дальше развивать этот путь, расширяя возможности транспортного коридора. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко в ходе встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами и после войны", - отметила Свириденко.

На встрече также обсуждались вопросы экспортных ограничений для украинского экспорта, и стороны подчеркнули важность совместных решений в этой области.



Кроме того, обсуждалась актуальная тема ускорения локализации производства техники для разминирования. Стороны также обсудили предстоящую конференцию по разминированию, запланированную на октябрь в Загребе, и выразили надежду на то, что она способствует координации усилий международных партнеров по разминированию в Украине.



Премьер-министр Хорватии, Андрей Пленкович, также предложил помощь Украине в расследовании военных преступлений, ссылаясь на опыт своей страны в этой области. Это может включать в себя обмен опытом и экспертизой по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, занимающихся расследованием военных преступлений, совершенных во времена войны.