Украина на втором месте в Европе по смертности и на четвертом - по COVID-заражениям

12:13 09 Май Киев, Украина

Мы не устаем повторять, что Украина – это Европа. Но какое место в этой Европе мы занимаем? За прошедшие сутки наша страна вышла на 4 место среди стран Европы по заболеваемости коронавирусом. А по уровню суточной смертности от коронавируса Украина на втором месте в Европе. Об этом сообщает Worldometers.

Всего за сутки в мире диагностировали более 781 тысячи новых случаев заболевания коронавируса. Так, в Индии зафиксировали более 409 тысяч новых заражений, в Бразилии – более 63 тысяч, в США – более 35 тысяч. Здесь Украина занимает 11 место.

Кроме того, более 20 тысяч больных зарегистрировали во Франции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Аргентина.

Умерли за сутки 13 тысяч человек, в которых подтвердили коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине не осталось "красных" COVID-зон. Сумская область последней вышла из "красной" зоны. При этом в Украине действуют ограничения, установленные для желтого уровня эпидемиологической опасности.