Украина на пятом месте в Европе по распространению COVID

10:46 11 Апрель Киев, Украина

Согласно данным, опубликованным на сайте Worldometers за минувшие сутки во всем мире было выявлено более 703 тысяч новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. По показателю суточного прироста заболеваний Украина заняла 11 место в мире и пятое в Европе.

При этом больше всего больных снова обнаружили в Индии, Бразилии, США. В частности, в Индии зафиксировали почти 153 тыс. новых заражений, в Бразилии - более 69 тыс. в США - более 66 тыс.

Кроме того, более 52 тыс. больных зарегистрировали в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Польша.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - пятую позицию.

Отметим, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что необходимости в локдауне по всей стране нет.