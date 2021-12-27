Украина на 74-м месте в рейтинге гендерного равенства

15:23 27 Декабрь Киев, Украина

С 2006 года Всемирный экономический форум исследует индекс гендерного разрыва по четырем показателям: экономическое участие, расширение прав и возможностей в политике, уровень образования, доступ к системе здравоохранения и продолжительность жизни.

В целом, по сравнению с 2020 годом индекс гендерного разрыва не уменьшился, а увеличился на 0,6% и сейчас составляет 68%. Чтобы преодолеть это неравенство, человечеству понадобится 135 лет. Украина в рейтинге находится на 74-м месте из 156 стран. Наибольший разрыв остается в экономической и политической сферах. В двух других показателях уже почти достигли паритета.





Одним из аспектов гендерного равенства



В 2017 году Кабмин упразднил так называемый перечень «неженских» профессий. Это около 450 должностей в разных отраслях: строительстве, металлургии, транспортной, авиационной, горной сферах и т.д., на которые раньше женщины не брали. Но это еще не значит, что в Украине исчезла дискриминационная практика или осталось ли запрещенных профессий, например, в За 30 лет независимости Украина сделала определенные шаги по преодолению гендерных стереотипов. Но и сегодня далеко не каждый готов согласиться, что с равенством полов в нашей стране все хорошо.Одним из аспектов гендерного равенства в Украине есть сам факт существования «женских» профессий. Известно, что женщины в Украине зарабатывают в среднем на 24% меньше мужчин. Таковы данные Государственной статистики. Выходит немного непонятно, ведь на плечи женщины, кроме оплачиваемой работы, ложится домашний труд, который считается «женским»: уборка, приготовление, уход за детьми.В 2017 году Кабмин упразднил так называемый перечень «неженских» профессий. Это около 450 должностей в разных отраслях: строительстве, металлургии, транспортной, авиационной, горной сферах и т.д., на которые раньше женщины не брали. Но это еще не значит, что в Украине исчезла дискриминационная практика или осталось ли запрещенных профессий, например, в

секторе безопасности и обороны или профессий гражданского характера.

Если понять, какое гендерное распределение сейчас в Украине и где больше привлечены женщины, а где мужчины, становится понятно, что в таких сферах, как политика и экономика, государство привлекает не весь свой социальный ресурс, ведь соотношение женщин к мужчинам в Украине 54% к 46% соответственно. И тот факт, что только 20,8% женщин сейчас представлены в парламенте, доказывает неравномерное социальное деление в политической сфере. В последние годы страна все же предприняла определенные шаги по изменению этого диссонанса. Для начала Верховная Рада утвердила гендерное квотирование в 2019 году. Это значит, что в каждой пятерке партийного избирательного списка обязательно должны быть женщины — не менее двух. В апреле 2021 года Верховная Рада приняла закон, вводящий декретные отпуска для мужчин. И это

соответствует духу евроинтеграции: такие отпуска сегодня есть в 22 из 28 стран Евросоюза.

Однако еще один важный шаг, который нужно сделать, чтобы преодолеть гендерное неравенство в Украине, это ратификация Стамбульской конвенции. Этот международный юридический обязательный акт охватывает вопросы.я, связанные с насилием в отношении женщины (наказание и преследование преступников, защита и помощь жертвам, предотвращение и противодействие насилию в отношении женщин как социальное общественное явление). Сегодня Конвенцию подписали 46 стран мира и Евросоюза. В то же время, ратифицировали документ только более 30 стран. Украина подписала этот документ еще в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала. К сравнению: правительство Молдовы ратифицировало конвенцию 15 октября этого года, подписали ее не так давно, в 2017-м.



По мнению главной редактора проекта «Женщины — это 50% успеха Украины» Леси Ганжи, есть два фактора, которые мешают принятию Конвенции: «Первый — страх перед словом «гендер». Непонимание различий между понятиями «социальный пол» и «биологический пол», ссылка на религиозные аргументы в вопросе взаимодействия полов примитивизирует реальную картину мира и не способствует общественному пониманию. Позиция церквей порождает следующий аргумент против принятия Стамбульской конвенции – электоральный. Большая часть политических партий и отдельных политиков явно или кулуарно опирается на влияние дисциплинированного религиозного избирателя. Мы все помним, как Петр Порошенко пообещал принятие Стамбульской конвенции на Женском конгрессе, однако потом предпочел слоган «Армия, язык, вера».

Второй довод: Стамбульская конвенция предусматривает создание мониторинговых международных органов в сфере домашнего насилия. Очевидно, это невыгодно украинским силовикам, которые не хотят отчитываться на уровне Совета Европы, а также не хотят допускать в свою закрытую систему европейские мониторинговые органы».



Когда мы говорим о Стамбульской конвенции, речь идет не только о женщинах. Конвенция содержит механизмы защиты человека, в отношении которого совершается насилие. Стамбульская конвенция должна помочь внедрить такую систему, чтобы укрепить положение менее защищенных. Ратификация позволила бы экспертам Совета Европы контролировать, как Украина выполняет взятые на себя содержащиеся в документе обязательства. Также Украина будет иметь право требовать ужесточения ответственности для обидчиков украинских гражданок за границей. Это также касается ответственности для обидчиков-украинцев, скрывающихся за границей.



Может ли гендерная принадлежность определять судьбу человека? В равноправном мире – нет. Изменять эти шаблонные мнения следует образованием и просветительством, развитием инфраструктуры, которая высвободила бы женщин по уходному труду (ясли, детсады, патронаж для пожилых людей, организация досуга пожилых людей и т.д.), квотированием в политике и власти, потому что общество меняют примеры новых социальных моделей, а большее количество таких моделей с квотой появляется гораздо быстрее. Для прогресса в этом вопросе необходимы комплексные изменения общественного сознания: начиная с садов и заканчивая созданием гендерных студий в украинских университетах.



Доступ женщин к образованию и любой желающей профессии должен равняться тем же правам, что получает каждый человек с момента рождения. Если в государстве присутствует незначительное нарушение этих прав — это уже несовершенство власти и верховенства права. Их нужно замечать и бороться с ними даже малыми шагами.