Украина, Молдова и Румыния объединяют усилия для эвакуации граждан из сектора Газа

12:42 19 октября Киев, Украина





Об этом по итогам телефонного разговора министров иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии, со ссылкой на МИД Молдовы, пишет Newsmaker.



Отмечается, что переговоры прошли утром 19 октября. Украина , Молдова и Румыния решили объединить усилия для эвакуации граждан из сектора Газа.Об этом по итогам телефонного разговора министров иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии, со ссылкой на МИД Молдовы, пишет Newsmaker.Отмечается, что переговоры прошли утром 19 октября.

"Это сотрудничество позволит провести скорую и безопасную эвакуацию наших граждан через пункт пропуска Рафах на границе с Египтом", - отмечается в заявлении министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

В настоящее время единственный пограничный пункт между сектором Газа и Египтом не работает.

Ранее издание BBC сообщало, что КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом откроют на один день, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и предоставить иностранцам возможность покинуть анклав. Издание отметило, что власти Египта не хотят открывать погранпереход пока не получат гарантии безопасности для своих сотрудников. Кроме того, Каир дал понять, что будет готов предоставить возможность покинуть Газу только иностранным гражданам, постоянные же жители анклава должны остаться.