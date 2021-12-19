Украина лидирует в топе стран по загрязнению воздуха

19:23 16 Март Киев, Украина

Одной из самых загрязненных стран мира уже несколько лет остается Индия, 35 индийских городов входят в топ-50 самых грязных городов мира. Киев в рейтинге оказался на 39 месте.

Об этом говорится в отчете World Air Quality Report - 2020.



За год показатели Украины ухудшились. В 2019 году Украина находилась на 60 месте в мире и на 13-м - в Европе.



Согласно рейтингу, по итогам прошлого года наиболее загрязненными в мире являются регионы Южной и Восточной Азии, в частности Бангладеш, Китай, Индия и Пакистан.



Отмечается, что экстремальные загрязнения воздуха произошли из-за лесных пожаров и пыли, штормов, связанных с повышением глобальной температуры, а также сельскохозяйственных работ.



При этом пандемия коронавируса привела к уменьшению загрязнения воздуха, отмечают составители отчета. По их данным, в 2020 году в 65% городах мира улучшилось качества воздуха по сравнению с 2019 годом, тогда как 84% стран имели общие улучшения.



Самым загрязненным третий год подряд остается индийский Нью-Дели. В первой половине сотни рейтинга городов оказалось 35 городов Индии.



В первую пятерку городов также вошли Дакка (Бангладеш), Улан-Батор (Монголия), Кабул (Афганистан) и Доха (Катар).



Киев в рейтинге оказался на 39 месте, тогда как годом ранее был на 49 месте.



Рейтинг городов и стран швейцарская группа IQAir определяет по уровню качества воздуха на основе концентрации в нем мелких твердых частиц PM2,5, которые являются основными загрязнителями воздуха вместе с диоксидом серы (SO2), твердыми частицами (PM10), диоксидом азота (NO2 ), оксидом углерода (CO) и озона (O3).



Отметим, в последний год Киев регулярно находится в мировом топе по загрязнению воздуха.