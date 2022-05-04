Украина к 2100 году может превратиться в пустыню

11:39 03 августа Киев, Украина

Если общая температура планеты, как прогнозируют ученые-климатологи , вырастет на 2-2,5 градуса, то к 2100 году Украина рискует превратиться в пустыню.

Как именно изменится климат, рассказал на своей странице в Facebook председатель Постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, ссылаясь на исследования журналистов BBC-Украина.



Отмечается, что Украина уже к 2100 году может стать похожей на Австралию. Климат будет становиться теплее и засушливее. Новые условия позволят успешно выращивать только пшеницу и подсолнухи.



Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.



Что касается зимнего периода, то периодически в Украину будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильными снегопадами. Вместе с тем долговременных снежных периодов будет становиться меньше.



Привычными для украинцев станут чрезвычайные погодные явления. Засуха и сильные ветры будут вызывать пылевые бури. Непредсказуемый климат приведет к увеличению частоты и интенсивности других аномалий: пожаров, засух, торнадо, ураганов, сильных осадков.



Изменение условий существования приведет к миграции флоры и фауны. В Украину уже переселились невиданные до этого розовые пеликаны, шакалы и степные лисы из Центральной Азии. А совсем скоро фауну страны могут пополнить новые виды ядовитых змей, сухопутные черепахи, много насекомых и птиц.



Новые виды животных, птиц и насекомых могут распространять такие болезни, как птичий грипп, лихорадку восточного Нила, болезнь Лайма и бешенство.