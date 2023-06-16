Украина ищет пути эвакуации граждан с оккупированной части Херсонщины

17:17 07 июня Киев, Украина

Власти Украины ищут пути для эвакуации граждан с левого берега Херсонщины, который находится под контролем оккупационных войск рф.

Об этом заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В настоящее время на территории Херсонской области подтоплены 29 населенных, из них 10 - на временно оккупированной территории. И мы сейчас решаем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, которые находятся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы", - отметил он.

По словам Клименко, уже удалось эвакуировать 1854 человека, однако эвакуация продолжается. Увозят и людей, и домашних животных. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.