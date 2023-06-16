Украина ищет пути эвакуации граждан с оккупированной части Херсонщины

Власти Украины ищут пути для эвакуации граждан с левого берега Херсонщины, который находится под контролем оккупационных войск рф.
Об этом заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко.
По словам Клименко, уже удалось эвакуировать 1854 человека, однако эвакуация продолжается. Увозят и людей, и домашних животных. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.
Глава МВД рассказал, что спасатели пытаются проводить работы максимально быстро. Однако мешает сильное течение, а также обстрелы россиян.
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