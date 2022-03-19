Украина имеет один из самых высоких рисков засухи в ближайшем будущем

11:24 21 июня Киев, Украина

При комплексном изучении природных показателей 138 стран мира, к которым был неограниченный доступ, исследовательская организация World Resources Institute (WRI) пришла к выводу, что Украина имеет один из самых высоких рисков засухи в недалеком будущем.



В рейтинге WRI были собраны данные, которые составляли с учетом трех показателей – сельскохозяйственного, промышленного и регионального. Специалисты анализировали интенсивность прошлой засухи, наличие дефицита воды, поражения от засухи, численность населения, объем посевов и поголовье скота.



В первую пятерку антирейтинга вошли Молдова, Украина, Бангладеш, Индия и Сербия.



Наиболее благоприятной ситуация является у Исландии и Норвегии (Европа) и в Сенегале (Африка).



Значительная часть стран Африки не были проанализированы из-за отсутствия доступа к данным для анализа. Также уточняется, что страны, подверженные риску засухи, не всегда должны испытывать большой дефицит воды. Однако последствия все равно могут быть серьезными.



По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов из-за погодных изменений и уже в ближайшие 30–40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.