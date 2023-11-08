Украина имеет достаточные запасы электроэнергии для всех потребителей - "Укрэнерго"

15:57 08 ноября Киев, Украина

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. "Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов со стороны РФ. Лимиты потребления не вводились.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".



В то же время в компании проинформировали, что вчера вечером, 7 ноября, была обстреляна одна из теплоэлектростанций (ТЭС) в восточном регионе. Есть повреждения оборудования, но электростанция продолжила работу и отключения потребителей не было.



Также вчера в энергосистеме был зафиксирован профицит электроэнергии.

"Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 11:00 до 14:00 дневные часы оказывал аварийную помощь, приобретя излишки украинской электроэнергии общим объемом 480 МВт-ч" ", - говорится в сообщении.

Сегодня электроэнергия экспортируется в Словакию, Молдову и Румынию в ночные часы (суточный минимум потребления) общим объемом 3042 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 353 МВт. Импорт электроэнергии осуществляется в дневные и вечерние часы (период максимального потребления) из Словакии и Румынии, общим объемом 2175 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 385 МВт.



В "Укрэнерго" отметили, что по боевым действиям и по другим причинам без света остается 431 населенный пункт.