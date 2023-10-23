Украина и Румыния устанавливают новый железнодорожный маршрут

12:40 23 октября Киев, Украина

В Коломые, Ивано-Франковской области, инициированы работы по созданию железнодорожного маршрута в Румынию. Мэр Коломыи, Богдан Станиславский, подтвердил, что он подписал меморандум с мэром румынского города Сигит-Мармация, Василе Молдаваном.



Этот документ предполагает сотрудничество в разработке железнодорожного маршрута между Коломыей и Сигит-Мармацией, который обеспечит железнодорожное соединение между этими городами и позволит Коломые расширить свои железнодорожные связи с другими странами Евросоюза.



Ранее в регионе был запущен железнодорожный маршрут Коломыя - Варшава. Планируется создать маршрут Коломыя - Сигит-Мармация на базе уже существующих маршрутов 753/754 и 755-756 Рахов - Валя-Вишеулуй.



Мэр Станиславский выразил надежду, что данная инициатива будет реализована в ближайшем будущем, и обратится к городскому совету с предложением обратиться к правительству и "Укрзализныце" с просьбой поддержать это предложение. Румынские партнеры также намерены обратиться к своему национальному перевозчику для поддержки этой инициативы.