Украина и Китай - страны-лидеры по количеству детей, усыновленных американцами

06:27 27 ноября Киев, Украина

В 2019 году в американские семьи попало 298 украинских детей, в 2014 году - 521 ребенок, а в начале 2000-х годов - 1 240 детей. Количество усыновлений значительно снизилось, однако Украина, вслед за Китаем занимает лидирующую позицию в вопросах усыновления детей гражданами США



Об этом говорится в отчете Государственного департамента США.



В прошлом году американцы усыновили 298 украинских детей. Из них 54% - мальчики, 46% - девочки. 150 детей из всех усыновленных в США - это подростки от 13 до 17 лет. Еще 109 детей, которых усыновили американские пары, были в возрасте от 5 до 12 лет.



Отмечается, что большинство из этих детей - с особыми потребностями или старшего возраста. Некоторые были усыновлены вместе с братьями и сестрами.



В течение последних лет количество усыновленных из Украины в США детей снижается. Для сравнения, в 2014 году американцы усыновили 521 ребенка, а наибольший всплеск усыновления в США пришелся на начало 2000-х годов. К примеру, в 2001 году американцы усыновили в Украине 1 240 детей.