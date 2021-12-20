Украина и Египет обсудили пути восстановления туризма

Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Украины Василия Бондара с делегацией из Египта.

Отмечается также, что стороны договорились проработать проекты двух меморандумов в сфере туризма и культурно-исторического наследия. Делегации обсудили возможность организации украинских культурных мероприятий и расширение использования украинского языка в туристических регионах Египта

По словам дипломатов, во встрече также приняли участие должностные лица ряда государственных учреждений Украины и представители туристического бизнеса Украины.