Украина и Египет обсудили пути восстановления туризма

Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Украины Василия Бондара с делегацией из Египта.
С главой делегации АРЕ министром туризма и древностей Арабской Республики Египет Халедом аль-Анани, Бондар обсудил развитие сотрудничества в туристической и культурной сферах, а также призвал египетскую сторону к инвестированию в Украину.
Отмечается также, что стороны договорились проработать проекты двух меморандумов в сфере туризма и культурно-исторического наследия. Делегации обсудили возможность организации украинских культурных мероприятий и расширение использования украинского языка в туристических регионах Египта
По словам дипломатов, во встрече также приняли участие должностные лица ряда государственных учреждений Украины и представители туристического бизнеса Украины.
Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций. Заместитель министра призвал египетскую сторону к активному участию в инвестиционной деятельности и проектах по приватизации на территории Украины.
Боднар также выразил благодарность египетской стороне за всестороннее содействие в оперативной организации эвакуации и возвращении на родину в марте этого года более 32 тысяч украинских туристов из Египта из-за угрозы распространения коронавируса.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе министерство здравоохранения обновило список стран, принадлежащих к "красной" и "зеленой" зонам по показателям распространения коронавируса. "Красными" остаются Албания, Черногория и Египет.
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