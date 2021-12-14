Украина хочет реализовать программу по трансплантации органов

18:23 09 Июль Киев, Украина

На встрече с представителями бизнеса Волынской области, президент Украины предложил реализовать в Украине программу по трансплантации

"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за 2 года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал Владимир Зеленский Михаилу Загрийчуку.

По словам Михаила Загрийчука, Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд грн, чего достаточно для лечения 400 человек, при реальной потребности в 10 тыс.