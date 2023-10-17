Украина готовится к тяжелой зиме: премьер-министр о подготовке к отопительному сезону

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна практически полностью готова к отопительному сезону.
Эту информацию он представил на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте, как сообщает пресс-служба правительства 17 октября.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина пережила тяжелый отопительный сезон в прошлом году, но сейчас ее снова ждет "тяжелая зима".
Он также отметил, что в этом сезоне Украина получила финансовую поддержку, а также помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. Согласно Шмыгалю, Соединенные Штаты выделили 522 миллиона долларов на закупку соответствующего энергетического оборудования и поддержку энергетической системы Украины.
Премьер-министр оценил готовность страны к отопительному сезону как "почти на 100%" и сообщил, что все 9 блоков атомных электростанций будут в работе в течение осенне-зимнего периода.
Он подчеркнул, что добавлено 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт, и что в хранилищах имеется достаточное количество газа - 15,8 миллиарда кубических метров. Кроме того, планируется достичь уровня 16,5 миллиарда кубических метров, что на 2 миллиарда кубических метров больше, чем запланировано, для обеспечения комфортной зимы.
Эту информацию он представил на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте, как сообщает пресс-служба правительства 17 октября.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина пережила тяжелый отопительный сезон в прошлом году, но сейчас ее снова ждет "тяжелая зима".
Он также отметил, что в этом сезоне Украина получила финансовую поддержку, а также помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры. Согласно Шмыгалю, Соединенные Штаты выделили 522 миллиона долларов на закупку соответствующего энергетического оборудования и поддержку энергетической системы Украины.
Премьер-министр оценил готовность страны к отопительному сезону как "почти на 100%" и сообщил, что все 9 блоков атомных электростанций будут в работе в течение осенне-зимнего периода.
Он подчеркнул, что добавлено 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт, и что в хранилищах имеется достаточное количество газа - 15,8 миллиарда кубических метров. Кроме того, планируется достичь уровня 16,5 миллиарда кубических метров, что на 2 миллиарда кубических метров больше, чем запланировано, для обеспечения комфортной зимы.
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