Украина готовит срочную эвакуацию украинских граждан из Сектора Газы

14:21 10 октября Киев, Украина

Украина готовит срочную эвакуацию украинских граждан из сектора Газа, пока Израиль не начал там наземную операцию. Сейчас формируют списки желающих уехать в Египет через единственный открытый пограничный пункт. Эвакуацию планируют провести до четверга, 12 октября.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



Он рассказал, эвакуация украинцев - "это вопрос часов". В Египте граждан встретят дипломаты.



Корнийчук добавил, что ситуация в секторе Газа сейчас напряжена, такая ситуация с эвакуацией уже была в 2021 году.

"Сейчас формируем списки граждан, которые хотят выехать в Египет через единственный пограничный пункт, пока открытый. Наши дипломаты их там встретят, документируют, потому что часто люди едут с просроченными или поврежденными документами", — рассказал посол.

Он пояснил, что если начнется наземная операция, то этого сделать уже не смогут.



Если эта ситуация продолжится до начала наземной операции, то нам не удастся даже этого сделать, то есть нам нужно действовать максимально быстро. Когда начинается наземная операция, перекрываются все границы по периметру. И мы не сможем даже в Египет помочь эвакуироваться. и потому мы работаем 24/7".

Представительница Международного комитета Красного Креста в Палестине Сара Дэвис заявила, что не имеет "никакой проверенной информации" относительно того, могут ли люди эвакуироваться из Газы через Египет.



Израиль контролирует воздушное пространство над Сектором Газы и его береговой линией, а также ввоз и вывоз товаров через пограничные пункты. Накануне страна заявила, что перекрывает поставки еды, газа и электроэнергии. В Газе живет более 2 миллионов человек, большинство из них — зависит от гуманитарной помощи.



В то же время премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей Газы срочно "покинуть" ее территорию, впрочем, коридоров для эвакуации пока фактически нет.