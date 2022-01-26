Украина готова к отопительному сезону

Сегодня и.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала о готовности Украины к предстоящему отопительному сезону. По ее словам на складах около 3 млн т угля и 26 млрд куб.м природного газа. Бесперебойные поставки ресурсов на ТЭЦ обеспечены.

"Украина входит в отопительный сезон, мы готовимся сейчас к нему очень активно, с рекордными запасами топлива. У нас на сегодня угля на складах почти в три раза больше, чем было в прошлом и позапрошлом году", - сказала она.

Такие большие запасы гарантируют бесперебойные поставки энергоресурсов в период отопительного сезона, подчеркнула глава Минэнерго.

"Также готовится электротехническое оборудование к отопительному сезону и уверена, что мы пройдем его устойчиво и без всяких проблем", - резюмировала она.

Напомним, Украина в январе-июле сократила импорт угля в денежном эквиваленте на 31,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $1,09 млрд. В натуральном выражении угольный импорт снизился с 11,6 млн до 10,3 млн тонн.