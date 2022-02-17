Украина будет отмечать новый праздник
15:19 25 Сентябрь Киев, Украина
Владимир Зеленский
учредил новый праздник. Согласно подписанному президентом
указу,
ежегодно в стране будет отмечаться День виноградаря. Глава государства лично анонсировал новую праздничную дату в календаре во время поездки с рабочим визитом в закарпатскую область.
"Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой области. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии. Но этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия", - сказал Зеленский.
Как говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента, эту дату украинцы будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.
Зеленский добавил, что это как раз тот случай "экономического национализма".
"Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярности ничем не уступало итальянским, испанским и французским винам", - подчеркнул президент.
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