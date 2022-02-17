Украина будет отмечать новый праздник

15:19 25 Сентябрь Киев, Украина

ежегодно в стране будет отмечаться День виноградаря. Глава государства лично анонсировал новую праздничную дату в календаре во время поездки с рабочим визитом в закарпатскую область.



Владимир Зеленский учредил новый праздник. Согласно подписанному президентом указу,ежегодно в стране будет отмечаться День виноградаря. Глава государства лично анонсировал новую праздничную дату в календаре во время поездки с рабочим визитом в закарпатскую область.

" Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой области. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии. Но этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия " , - сказал Зеленский.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента, эту дату украинцы будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.

Зеленский добавил, что это как раз тот случай " экономического национализма " .