Украина больше не будет вносить изменения в закон «Об образовании»

19:19 08 Сентябрь Киев, Украина

Все рекомендации Украине от Веницианской комиссии, при принятии закона «Об образовании», были учтены и новых изменений не ожидается.



Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 8 сентября, на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.

«Когда закон «Об образовании» был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему, Украина внесла изменения в этот закон и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран», - сказал Кулеба.

В то же время, по его словам, украинская сторона настроена обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и, в частности, в этом случае интересы Румынии, были защищены.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что для меня румынский меньшинство в Украине является нашим достоянием, поэтому мы будем работать таким образом, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом оставались интегрированными в наше общество», — добавил Кулеба.

Он также напомнил, что переход на новую систему образования для школ с языком преподавания национальных меньшинств перенесен на 2023, и еще есть время, чтобы обеспечить адаптацию.