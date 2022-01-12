Украина больше не будет вносить изменения в закон «Об образовании»

Все рекомендации Украине от Веницианской комиссии, при принятии закона «Об образовании», были учтены и новых изменений не ожидается.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 8 сентября, на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.
В то же время, по его словам, украинская сторона настроена обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и, в частности, в этом случае интересы Румынии, были защищены.
Он также напомнил, что переход на новую систему образования для школ с языком преподавания национальных меньшинств перенесен на 2023, и еще есть время, чтобы обеспечить адаптацию.
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