Украина 29 сентября осуществляет импорт и экспорт электроэнергии - "Укрэнерго"

15:55 29 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба



В компании также проинформировали, что в работу введена высоковольтная воздушная линия на востоке, что существенно повысило надежность питания всего региона. Украина 29 сентября импортирует электроэнергию из Словакии общим объемом 239 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Также сегодня осуществляется экспорт электричества в Словакию и Молдову общим объемом 5021 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 386 МВт.Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" В компании также проинформировали, что в работу введена высоковольтная воздушная линия на востоке, что существенно повысило надежность питания всего региона.

"Часть линии проходит по деоккупированной территории, которую противник плотно заминировал при отступлении. Несмотря на опасность, наши ремонтные бригады уложились в определенный срок - до начала отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в четверг, 28 сентября вечерний максимум потребления электроэнергии был равен показателям вторника и среды.

"Для поддержки баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 11:30 до 15:30, с максимальной мощностью в отдельные часы 703 МВт. Продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций", - говорится в сообщении.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 403 населенных пункта Украины. Также в результате обстрелов новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Днепропетровщины, Харьковщины, Херсонщины, Черниговщины. Восстановление питания происходит при ситуации с разрешением военных.