Украина 29 сентября осуществляет импорт и экспорт электроэнергии - "Укрэнерго"

Украина 29 сентября импортирует электроэнергию из Словакии общим объемом 239 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Также сегодня осуществляется экспорт электричества в Словакию и Молдову общим объемом 5021 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 386 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В компании также проинформировали, что в работу введена высоковольтная воздушная линия на востоке, что существенно повысило надежность питания всего региона.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В компании также проинформировали, что в работу введена высоковольтная воздушная линия на востоке, что существенно повысило надежность питания всего региона.
В "Укрэнерго" отметили, что в четверг, 28 сентября вечерний максимум потребления электроэнергии был равен показателям вторника и среды.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 403 населенных пункта Украины. Также в результате обстрелов новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Днепропетровщины, Харьковщины, Херсонщины, Черниговщины. Восстановление питания происходит при ситуации с разрешением военных.
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