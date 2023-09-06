Украина 28 августа будет импортировать электроэнергию из Словакии - "Укрэнерго"

Сегодня, 28 августа, в период с 16.00 до 24.00 будет происходить импорт электроэнергии из Словакии. Максимальная мощность в отдельные часы составит 336 МВт. Экспорт электроэнергии отсутствует.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В "Укрэнерго" отметили, что одновременное наличие в энергосистеме импорта и экспорта является нормальным рыночным явлением. В вечерние часы потребление в Украине выходит на суточный максимум и энергосистема, из-за уменьшения возможности собственных электростанций, которые восстанавливаются после ракетных атак и готовятся к отопительному сезону, требует импорта электроэнергии из Европы.
В компании подчеркнули, что потребление электричества продолжает держаться на максимальных за лето отметках. Вчера, 27 августа, вечерний максимум потребления был всего на 4% ниже летнего рекорда 21 августа и на 0,6% ниже показателя в минувшее воскресенье.
Также 27 августа действием защиты отключались 2 воздушные высоковольтные линии в северном и западном регионах. Отключений потребителей не было.
В общей сложности по состоянию на утро 28 августа из-за боевых действий и по другим причинам обесточено 436 населенных пункта. Из-за обстрелов со стороны россиян есть повреждения в сетях Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской и Запорожье. Восстановление питания происходит при ситуации с разрешением военных.
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