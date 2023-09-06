Украина 28 августа будет импортировать электроэнергию из Словакии - "Укрэнерго"

15:50 28 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Сегодня, 28 августа, в период с 16.00 до 24.00 будет происходить импорт электроэнергии из Словакии. Максимальная мощность в отдельные часы составит 336 МВт. Экспорт электроэнергии отсутствует.Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Вчера, 27 августа, импорт из Словакии и Молдовы присутствовал в энергосистеме с 14:00 до 23:00, общим объемом 3300 МВт-час, в отдельные часы до 350 МВт. Также вчера в дневные часы с 10:00 до 14:00 00 имелся экспорт из Украины в Словакию общим объемом 200 МВт-час, до 50 МВт в отдельные часы, и из Украины в Молдову общим объемом 4 МВт-час, до 2 МВт в отдельные часы", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что одновременное наличие в энергосистеме импорта и экспорта является нормальным рыночным явлением. В вечерние часы потребление в Украине выходит на суточный максимум и энергосистема, из-за уменьшения возможности собственных электростанций, которые восстанавливаются после ракетных атак и готовятся к отопительному сезону, требует импорта электроэнергии из Европы.

"В то же время в дневные часы, когда активно солнце, а потребление меньше, чем вечером, особенно на выходных, возникает избыток электроэнергии в системе. Накапливать ее невозможно, поэтому выхода два: выключать солнечные электростанции или экспортировать электроэнергию", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что потребление электричества продолжает держаться на максимальных за лето отметках. Вчера, 27 августа, вечерний максимум потребления был всего на 4% ниже летнего рекорда 21 августа и на 0,6% ниже показателя в минувшее воскресенье.



Также 27 августа действием защиты отключались 2 воздушные высоковольтные линии в северном и западном регионах. Отключений потребителей не было.

"Сегодня утром действием защиты отключалась одна из межгосударственных линий, обесточивалась часть потребителей в Винницкой области. Через 9 минут все потребители были заживлены", - говорится в сообщении.

В общей сложности по состоянию на утро 28 августа из-за боевых действий и по другим причинам обесточено 436 населенных пункта. Из-за обстрелов со стороны россиян есть повреждения в сетях Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской и Запорожье. Восстановление питания происходит при ситуации с разрешением военных.