Украина 13 октября импортирует и экспортирует электроэнергию - "Укрэнерго"

14:55 13 октября Киев, Украина

Украина 13 октября импортирует электроэнергию в вечерние часы из Словакии общим объемом 217 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 148 МВт. Также сегодня осуществляется экспорт в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) общим объемом 4775 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.





В компании также сообщили, что в четверг, 12 октября, максимальное потребление электроэнергии в вечерние часы было на 2% меньше, чем в среду 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" В компании также сообщили, что в четверг, 12 октября, максимальное потребление электроэнергии в вечерние часы было на 2% меньше, чем в среду 11 октября.

"Вчера, 12 октября, среднесуточная температура была вдвое выше, чем позавчера, 11 октября (13°C против 6,2°C). На уровень потребления потепление повлияло достаточно сдержанно: вечерний максимум 12 октября был на 2% ниже показателя 11 октября", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что из-за непогоды частично обесточены 4 населенных пункта в Черниговской области.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 483 населенных пункта. Обстрелы нанесли новые повреждения сетям облэнерго в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

На объектах генерации идет ремонтная кампания и подготовка к отопительному периоду.