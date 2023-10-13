Украина 13 октября импортирует и экспортирует электроэнергию - "Укрэнерго"

Украина 13 октября импортирует электроэнергию в вечерние часы из Словакии общим объемом 217 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 148 МВт. Также сегодня осуществляется экспорт в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) общим объемом 4775 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В компании также сообщили, что в четверг, 12 октября, максимальное потребление электроэнергии в вечерние часы было на 2% меньше, чем в среду 11 октября.
В компании также сообщили, что в четверг, 12 октября, максимальное потребление электроэнергии в вечерние часы было на 2% меньше, чем в среду 11 октября.
В "Укрэнерго" отметили, что из-за непогоды частично обесточены 4 населенных пункта в Черниговской области.
На объектах генерации идет ремонтная кампания и подготовка к отопительному периоду.
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