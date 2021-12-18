Угрожает ли Земле столкновение с самым опасным астероидом, - NASA

09:09 28 Март Киев, Украина

Как и следовало ожидать, ученые из американского космического агентства NASA подтвердили тот факт, что нашей планете Земля в последующие 100 лет не грозят столкновения ни с какими астероидами. Кроме того, специалисты заявили, что угрозы, исходящей от наиболее опасного для нашей планеты астероида Апофис, который был обнаружен в 2004 году, пока нет.

Ученые, открывшие астероид, заявляли, что он может столкнуться с Землей в 2029 году. Затем они исключили такую возможность, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли. Позднее ученые исключили потенциальный риск столкновения Апофиса с Землей и в 2036 году.

В NASA подчеркнули, что до последнего момента существовала возможность столкновения астероида с Землей в 2068 году, однако проведенные в начале месяца исследования, когда Апофис совершил очередной полет на расстоянии 17 миллионов километров от Земли, показали, что вероятность столкновения в 2068 году и намного позже можно уверенно исключить.

"Наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере в ближайшие 100 лет... Так что теперь мы можем удалить Апофис из списка рисков", - рассказал представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

На сегодняшний день в списке потенциально опасных небесных тел - не менее 75 космических объектов, которые угрожают Земле возможным столкновением.