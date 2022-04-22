Удостоверение личности на возвращение в Украину теперь можно оформить бесплатно

08:59 22 апреля Киев, Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину, чтобы решить проблему украинцев, вынужденно выехавших за границу без документов.



Об этом он написал в Twitter.



"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину", - отметил Кулеба.



Он отметил, что МИД работает с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в "Дії". "Другие решения тоже готовим", - добавил министр.



Удостоверение личности на возвращение в Украину недавно стоило $30.