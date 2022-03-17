Удаленная работа набирает популярность

10:09 20 октября Киев, Украина

Интерес украинцев к удаленке вырос на 22%, самые активные соискатели — молодые люди на старте карьеры.





Об этом свидетельствуют данные аналитики.



Удаленным сотрудникам готовы платить на 9% больше, чем при полной занятости, хотя средняя зарплата первых упала на 4%.



Самые активные при поиске работы — студенты и молодые люди на старте карьеры. На одно предложение об удаленку от работодателя откликается в среднем 21 соискатель. Чаще всего работодатели ищут именно молодежь, им готовы платить 12 500 грн.



Самые популярные сферы для удаленки:

сфера торговли и продаж. Средняя зарплата — 11 500 грн.

маркетинг и реклама. Средняя зарплата — 10 000 грн,

транспортно-логистическая сфера. Зарплата — 16 000 грн,

IT и телекоммуникации. Средняя зарплата — 16 800 грн.

В топе вакансий для дистанционной работы:

офис-менеджер,

менеджер Instagram-страниц,

менеджер по продажам,

оператор call-центра,

администратор.

Согласно данным Государственного центра занятости, с начала карантина статус безработного в Украине получили 525 тысяч человек. Этот показатель является на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года.