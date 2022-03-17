Удаленная работа набирает популярность

Интерес украинцев к удаленке вырос на 22%, самые активные соискатели — молодые люди на старте карьеры.
Об этом свидетельствуют данные аналитики.
Удаленным сотрудникам готовы платить на 9% больше, чем при полной занятости, хотя средняя зарплата первых упала на 4%.
Самые активные при поиске работы — студенты и молодые люди на старте карьеры. На одно предложение об удаленку от работодателя откликается в среднем 21 соискатель. Чаще всего работодатели ищут именно молодежь, им готовы платить 12 500 грн.
Самые популярные сферы для удаленки:
- сфера торговли и продаж. Средняя зарплата — 11 500 грн.
- маркетинг и реклама. Средняя зарплата — 10 000 грн,
- транспортно-логистическая сфера. Зарплата — 16 000 грн,
- IT и телекоммуникации. Средняя зарплата — 16 800 грн.
В топе вакансий для дистанционной работы:
- офис-менеджер,
- менеджер Instagram-страниц,
- менеджер по продажам,
- оператор call-центра,
- администратор.
Согласно данным Государственного центра занятости, с начала карантина статус безработного в Украине получили 525 тысяч человек. Этот показатель является на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии