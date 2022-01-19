Учиться никогда не поздно: законопроект "Об образовании взрослых"

На общественное обсуждение вынесен проект закона "Об образовании взрослых".
Законопроект направлен на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине.
Значение
- современная экономика и общество все больше нуждаются в высокообразованных людях;
- постоянное совершенствование своих профессиональные, гражданских и личностных компетентностей;
- личностное и профессиональное развитие;
- адаптация к социальным и экономическим и изменениям в обществе.
Удобства
Нормами законопроекту предусмотрены:
- гибкие механизмы получения формального, неформального и информального образования взрослых;
- признание квалификаций, полученных путем неформального и информального образования.
Термин
В законодательный оборот вводится термин "провайдер образования взрослых" как комплексное понятие, которое охватывает всех юридических и физических лиц, оказывающих образовательные услуги взрослым лицам.
Выделяются две категории провайдеров:
- центры образования взрослых (провайдеры, работающие по программам неформального образования взрослых и выполняют социальную функцию);
- учреждения образования взрослых (предоставляют образование взрослых в определенной области), которые имеют системно обеспечивать удовлетворение потребностей взрослых в профессиональном и личностном развитии, а также доступность образования взрослых для всех потенциальных соискателей.
При этом для всех провайдеров образования взрослых предусмотрено равные права и обязанности, определены требования по обеспечению качества их образовательной деятельности.
Институция
Одной из новых институтов в соответствии с законопроекту должен стать Национальный совет по вопросам образования взрослых - консультативный орган, который обеспечит влияние общественности на формирование государственной политики в сфере образования взрослых.
Более того, законопроектом определяются правовые основы финансового обеспечения образования взрослых, в том числе деятельности Фонда поддержки образования взрослых, основная цель которого - оказывать финансовую поддержку провайдерам и соискателям образования взрослых на конкурсной основе
Вспомогательные законопроекты
Вниманию общественности также предлагаются проекты законов о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы по поддержке образования взрослых, разработаны с целью совершенствования системы финансирования образования взрослых.
Возможности
- получать образование в избранных ими самостоятельно провайдерах;
- учиться по выбранным программам, образовательными траекториями;
- обучаться в удобных темпах, формах и видах.
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