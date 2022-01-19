Учиться никогда не поздно: законопроект "Об образовании взрослых"

18:05 08 Сентябрь Киев, Украина

На общественное обсуждение вынесен проект закона "Об образовании взрослых".

Законопроект направлен на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине.

Образование взрослых является признанным частью системы образования в Европейском образовательном пространстве", - подчеркнул и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет

Значение

современная экономика и общество все больше нуждаются в высокообразованных людях;

постоянное совершенствование своих профессиональные, гражданских и личностных компетентностей;

личностное и профессиональное развитие;

адаптация к социальным и экономическим и изменениям в обществе.

"Взрослый человек обладает специфическим, характерным опытом и мотивацией, которые должны быть учтены при получения такого образования", - считает Шкарлет.

Удобства



Нормами законопроекту предусмотрены:

гибкие механизмы получения формального, неформального и информального образования взрослых;

признание квалификаций, полученных путем неформального и информального образования.

Термин



В законодательный оборот вводится термин "провайдер образования взрослых" как комплексное понятие, которое охватывает всех юридических и физических лиц, оказывающих образовательные услуги взрослым лицам.





Выделяются две категории провайдеров:

центры образования взрослых (провайдеры, работающие по программам неформального образования взрослых и выполняют социальную функцию);

учреждения образования взрослых (предоставляют образование взрослых в определенной области), которые имеют системно обеспечивать удовлетворение потребностей взрослых в профессиональном и личностном развитии, а также доступность образования взрослых для всех потенциальных соискателей.

При этом для всех провайдеров образования взрослых предусмотрено равные права и обязанности, определены требования по обеспечению качества их образовательной деятельности.



Институция

Одной из новых институтов в соответствии с законопроекту должен стать Национальный совет по вопросам образования взрослых - консультативный орган, который обеспечит влияние общественности на формирование государственной политики в сфере образования взрослых.

Более того, законопроектом определяются правовые основы финансового обеспечения образования взрослых, в том числе деятельности Фонда поддержки образования взрослых, основная цель которого - оказывать финансовую поддержку провайдерам и соискателям образования взрослых на конкурсной основе



Вспомогательные законопроекты



Вниманию общественности также предлагаются проекты законов о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы по поддержке образования взрослых, разработаны с целью совершенствования системы финансирования образования взрослых.

"Разработка и принятие законопроекту об образовании взрослых, а также сопутствующих законопроектив в пакете существенно расширит возможности взрослых людей в Украине", - отметил Сергей Шкарлет.

Возможности