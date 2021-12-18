У Чернобыля появилось официальное мобильное приложение

15:51 08 Апрель Киев, Украина

Благодаря первому официальному приложению Chornobyl APP , можно оживить историю Чернобыля, а также услышать историю локаций от аудиогидов.

Презентация приложения состоялась для мас-медиа. Журналисты протестировали работу Chornobyl APP, находясь на ЧАЭС, бывшем военном объекте Чернобыль-2 Дуга и в Припяти.

"Мы начали создавать приложение где-то два года назад – тогда это был прототип, который мы показали в США на Burning Man. Когда вернулись в Украину, поняли, что есть смысл сделать полноценное мобильное приложение. Сейчас в нем где-то 150 материалов – это такая себе Википедия о Чернобыле в кармане", - отметил соавтор Chornobyl App Валерий Коршунов.

В Chornobyl APP пользователи смогут увидеть панорамы 360, 3D-модели, элементы дополненной реальности, а также услышать историю локаций от аудиогидов.



Таким образом ЧАЭС открыта для всех желающих в любом уголке мира.