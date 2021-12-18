У Чернобыля появилось официальное мобильное приложение

Благодаря первому официальному приложению Chornobyl APP, можно оживить историю Чернобыля, а также услышать историю локаций от аудиогидов.
Презентация приложения состоялась для мас-медиа. Журналисты протестировали работу Chornobyl APP, находясь на ЧАЭС, бывшем военном объекте Чернобыль-2 Дуга и в Припяти.
В Chornobyl APP пользователи смогут увидеть панорамы 360, 3D-модели, элементы дополненной реальности, а также услышать историю локаций от аудиогидов.
Таким образом ЧАЭС открыта для всех желающих в любом уголке мира.
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