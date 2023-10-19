Ученые заявили об опасных выбросах свинца от самолетов

10:14 19 октября Киев, Украина

Агентство по охране окружающей среды (EPA) определило, что свинец, который выбрасывается из самолетов, опасен для населения.

Об этом пишет The Washington Post.



Так называемое открытие ставит администрацию Байдена в центр назревающей борьбы за то, как долго аэропорты, особенно небольшие, могут продолжать продавать этилированный бензин, несмотря на опасность для здоровья для населения от этого мощного нейротоксина.



По данным EPA, более 170 тысяч самолетов все еще используют этилированный бензин и неизвестно, как долго этот вид топлива будет использоваться. Агентство в прошлом году представило отчет об обнаружении угрозы и теперь требует установить новые правила по выбросам авиационных двигателей.

"Наука однозначна: влияние свинца может повлечь за собой необратимые последствия для здоровья детей на всю жизнь. Самолеты, которые используют свинцовое топливо, являются основным источником выбросов свинца в наш воздух", — заявил администратор EPA Майкл Риган.

Теперь Федеральная авиационная администрация начнет готовить правила, направленные на контроль или устранение авиационных выбросов свинца от самолетов с поршневыми двигателями.



В заявлении коалиция из 10 отраслевых групп заявила, что работает с администрацией по окончательному устранению свинца из авиационного газа до конца 2030 года.



В Америке коммерческие реактивные самолеты не используют этилированное топливо, поэтому правила будут касаться только небольших самолетов, перевозящих от двух до десяти пассажиров, сообщает EPA.