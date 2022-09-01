Ученые зафиксировали самые короткие сутки на Земле с момента появления атомных часов

Сутки 29 июня 2022-го были самыми короткими с момента появления атомных часов в середине 20 века. По данным Международной службы обращения Земли, она продолжалась на 1,59 миллисекунды меньше, чем обычная, 24-часовая, пишет CNN.
Предыдущий рекорд зафиксировали 19 июля 2020 года, тогда сутки были на 1,47 миллисекунды короче обычных.
Столь точно продолжительность суток (время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг своей оси) измеряют с помощью атомных часов, в которых роль «маятника» играют атомы, переходящие с одного энергетического уровня на другой. Устройство используется с 1950-х годов.
29 июня было самым коротким днем в современной истории, но раньше дни на Земле были еще короче, рассказал изданию Денис Маккарти, бывший директор службы времени Военно-морской обсерватории США.
Почему планета "ускоряется"
70 миллионов лет назад, когда на планете жили динозавры, сутки на Земле длились примерно 23,5 часа. С 1820 г. ученые документировали замедление скорости вращения Земли. Однако в последние несколько лет Земля снова начала «ускоряться».
Общепризнанного объяснения этому процессу пока нет. Исследователи предполагают, что ускорение связано с таянием ледников и изменением формы Земли.
Земля имеет форму сфероида, она несколько «сплюснута» сверху и снизу. Ледники давят на земную кору на Северном и Южном полюсах. Когда они тают, это давление уменьшается, земная кора поднимается вверх, и Земля становится круглее.
По мере того, как Земля становится круглее, ее масса смещается ближе к ее центру, и это увеличивает скорость вращения, пояснил исследователь.
Маккарти сравнил это явление с тем, как фигуристы увеличивают или сбавляют свою скорость во время вращения. Когда они, например, прижимают руки к телу, скорость их вращения возрастает, потому что масса тела переносится ближе к центру тяжести.
Предыдущий рекорд зафиксировали 19 июля 2020 года, тогда сутки были на 1,47 миллисекунды короче обычных.
Столь точно продолжительность суток (время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг своей оси) измеряют с помощью атомных часов, в которых роль «маятника» играют атомы, переходящие с одного энергетического уровня на другой. Устройство используется с 1950-х годов.
29 июня было самым коротким днем в современной истории, но раньше дни на Земле были еще короче, рассказал изданию Денис Маккарти, бывший директор службы времени Военно-морской обсерватории США.
Почему планета "ускоряется"
70 миллионов лет назад, когда на планете жили динозавры, сутки на Земле длились примерно 23,5 часа. С 1820 г. ученые документировали замедление скорости вращения Земли. Однако в последние несколько лет Земля снова начала «ускоряться».
Общепризнанного объяснения этому процессу пока нет. Исследователи предполагают, что ускорение связано с таянием ледников и изменением формы Земли.
Земля имеет форму сфероида, она несколько «сплюснута» сверху и снизу. Ледники давят на земную кору на Северном и Южном полюсах. Когда они тают, это давление уменьшается, земная кора поднимается вверх, и Земля становится круглее.
По мере того, как Земля становится круглее, ее масса смещается ближе к ее центру, и это увеличивает скорость вращения, пояснил исследователь.
Маккарти сравнил это явление с тем, как фигуристы увеличивают или сбавляют свою скорость во время вращения. Когда они, например, прижимают руки к телу, скорость их вращения возрастает, потому что масса тела переносится ближе к центру тяжести.
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