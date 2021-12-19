Ученые нашли причину медленного восстановления после коронавируса

Мировые ученые бьются над загадками смертельного вируса, покорившего весь мир, пугающего всех своей изменчивостью и опасностью осложнений. Как стало известно, команде ученых-исследователей удалось выяснить причину медленного и сложного выздоровления после тяжелого течения коронавирусной инфекции. Результатами исследования ученые поделились на сайте Purdue Univesity.
Так, в ходе исследования выяснилось, что SARS-CoV-2 запускает в клетках легких активацию не так давно открытой системы комплемента - противопатогенной защиты, регулируемой печенью. Причем направляет ее против собственных клеток организма. Ученые выяснили, что система комплемента - совокупность определенных белков, вырабатываемых печенью для борьбы с патогенами, передающимися через кровь - может работать и внутри клеток, а не только в кровотоке.
Оказалось, что система комплемента запускается в альвеолах - небольших структурах легких, через которые осуществляется газообмен.
По его словам, система комплемента, происходящая из печени и кровотока, защищает хозяина от инфекций, вызванных бактериями, вирусами и грибами. В условиях присутствия SARS-CoV-2 она обращается против него и способствует воспалению тканей, показали эксперименты.
Это же, мнению ученого, объясняет причину отсутствия эффективности лечения, которое нацелено на систему комплемента вне клеток и в кровотоке.
Напомним, исследователи из Боннского университета сделали скрининг потенциальных молекул-ингибиторов коронавируса, с помощью которого определили вещества, блокирующие инфекцию.
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