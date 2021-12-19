Ученые нашли причину медленного восстановления после коронавируса

10:07 11 Апрель Киев, Украина

Мировые ученые бьются над загадками смертельного вируса, покорившего весь мир, пугающего всех своей изменчивостью и опасностью осложнений. Как стало известно, команде ученых-исследователей удалось выяснить причину медленного и сложного выздоровления после тяжелого течения коронавирусной инфекции. Результатами исследования ученые поделились на сайте Purdue Univesity.

Так, в ходе исследования выяснилось, что SARS-CoV-2 запускает в клетках легких активацию не так давно открытой системы комплемента - противопатогенной защиты, регулируемой печенью. Причем направляет ее против собственных клеток организма. Ученые выяснили, что система комплемента - совокупность определенных белков, вырабатываемых печенью для борьбы с патогенами, передающимися через кровь - может работать и внутри клеток, а не только в кровотоке.

Оказалось, что система комплемента запускается в альвеолах - небольших структурах легких, через которые осуществляется газообмен.

“Мы наблюдали, что SARS-CoV-2 вызывает в них беспрецедентную экспрессию активированной системы комплемента. Это оказалось совершенно неожиданным, поскольку мы не думали об активации этой системы внутри клеток легких”, - прокомментировала результаты соавтор работы Маджид Каземян.

По его словам, система комплемента, происходящая из печени и кровотока, защищает хозяина от инфекций, вызванных бактериями, вирусами и грибами. В условиях присутствия SARS-CoV-2 она обращается против него и способствует воспалению тканей, показали эксперименты.

“Открытие означает, что активация системы комплемента происходит внутри эпителиальных клеток легких, то есть локально”, - говорит Каземян.

Это же, мнению ученого, объясняет причину отсутствия эффективности лечения, которое нацелено на систему комплемента вне клеток и в кровотоке.

“Вероятно, следует рассмотреть возможность использования ингибиторов транскрипции гена комплемента или активировать белки системы комплемента, которые будут действовать внутриклеточно”, - пояснили авторы.

Напомним, исследователи из Боннского университета сделали скрининг потенциальных молекул-ингибиторов коронавируса, с помощью которого определили вещества, блокирующие инфекцию.