Ученые доказали, что электромобили опасны для окружающей среды

20:49 30 ноября Киев, Украина

Такие мировые лидеры как Honda, Aston Martin, Bosch и McLaren проплатили крупномасштабное исследование особенностей работы электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом сообщает The Daily Mail в понедельник, 30 ноября.

Оценки экспертов показали, что производство электромобилей выделяет больше углекислого газа, чем производство традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.



В частности, выпуск электрического Polestar 2, производимого дочерней компанией Volvo, приводит к появлению 24 тонн углекислого газа, а производство Volvo XC40 "обходится" всего в 14 тонн. Таким образом, Polestar 2 должен проехать не менее 78 тысяч километров, чтобы углеродный след электромобиля оказался меньше, чем у машины с бензиновым или дизельным мотором. Аналогичные результаты показывают хэтчбек Volkswagen Golf и его электрическая версия Volkswagen e-Golf.



В свою очередь депутат парламента Великобритании от лейбористов Мэтт Вестерн заявил, что стремление страны с 2030 года запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей как минимум в краткосрочной перспективе приведет к увеличению вредных выбросов в атмосферу Земли.