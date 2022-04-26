Учения в Широком Лану: удивили высокоточные расчеты ПТРК "Джавелин" и "Стугна"

05:50 27 ноября Киев, Украина

На урбанизированной местности полигона "Широкий Лан" прошли батальонные учения с применением высокоточного современного боевого оружия, также в учении учавствовала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация ВСУ.



В ходе инструкторско-методических занятий с руководящим составом воинских частей, военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали учения батальонных тактических групп с боевой стрельбой при наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и тому подобное. Особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.



"В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Также проверены способности



Активное участие в учениях принимала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация Воздушных Сил. "В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Также проверены способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям. Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа "Джавелин" и "Стугна", - говорится в сообщении.Активное участие в учениях принимала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация Воздушных Сил.



Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в процессе тренировок участники учений отрабатывали учебно-боевые задачи с использованием лазерной системы имитации боя, в том числе системы двустороннего огневого контакта "Лазертаг".