Учения в Чернобыльской зоне: борьба с диверсионными группами на Киевщине

11:57 15 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Командование Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины



Согласно информации, предоставленной генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, командующим Объединенных Сил ВСУ, учения были организованы в Чернобыльской зоне.



По легенде учений, диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть через государственную границу Украины и продвигаться вглубь приграничных районов. На Киевщине прошли учения, в которых приняли участие военнослужащие и сотрудники Государственной пограничной службы, направленные на борьбу с диверсионными и разведывательными группами.Об этом сообщает Командование Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Согласно информации, предоставленной генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, командующим Объединенных Сил ВСУ, учения были организованы в Чернобыльской зоне.По легенде учений, диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть через государственную границу Украины и продвигаться вглубь приграничных районов.

"Ее своевременно заметил наблюдательный пост. Далее подключаются операторы, работающие с техническими средствами мониторинга и разведки, а также высылают противодиверсионный резерв. Одновременно по врагу наносится огневое поражение. Огонь корректируется как с беспилотных летательных аппаратов, так и с помощью видеокамер. Осуществляется подрыв минно-взрывных заграждений. Соответственно, попытка врага продвинуться по приграничью ликвидирована", - отметил Наев.

Он также отметил, что такие тренировки проводятся регулярно согласно планам соответствующих командований, поскольку силы по контрдиверсионной обороне должны всегда быть в готовности. Кроме того, проводится работа над совершенствованием фортификационного оборудования и укреплением государственной границы Украины, а также обеспечением ее современными средствами наблюдения.



Наев отметил, что в рамках мероприятия была организована встреча с представителями областных военных администраций Северной операционной зоны. Целью этой встречи было продемонстрировать необходимость технического оснащения государственной границы Украины и обсудить методы борьбы с диверсионными группами на границе. В результате встречи был разработан единый подход к усилению государственной границы и внедрению новых средств наблюдения, включая видеокамеры и другие технические устройства.