Учения Sea Breeze-2021 перебазировались на сушу

16:15 06 июля Киев, Украина

Учения Sea Breeze перешли в прибрежную зону и на сушу: международные военные подразделения тренируются оказывать сопротивление блокированию маршрутов местным населением.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты Украины.

"После получения боевого приказа многонациональные тактические группы выдвинулись из пункта базирования в районы сосредоточения. При совершении марша подразделения получали немало вводных. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов выдвижения местным населением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тактические действия по отражению засад отрабатываются с применением средств радиоэлектронной борьбы, то есть, обучение спланировано таким образом, чтобы условия были максимально приближены к боевым.

"Также, накануне, американские и украинские разведывательные группы десантировались в тыл условного противника с целью выявления баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры, разоблачения системы обороны лагерей боевиков и передачи сведений многонациональным силам обучения", - говорится в сообщении.