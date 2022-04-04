Учения Sea Breeze-2021 перебазировались на сушу

Учения Sea Breeze перешли в прибрежную зону и на сушу: международные военные подразделения тренируются оказывать сопротивление блокированию маршрутов местным населением.
Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты Украины.
Отмечается, что тактические действия по отражению засад отрабатываются с применением средств радиоэлектронной борьбы, то есть, обучение спланировано таким образом, чтобы условия были максимально приближены к боевым.
Уточняется, что в береговом компоненте участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Украины, морской пехоты США, Вооруженных сил Грузии, Вооруженных сил Республики Молдова, Государственной пограничной службы Украины.
"Также в составе украинских подразделений есть курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Будущие офицеры проходят стажировку на первичных командирских должностях", - добавляют в пресс-службе.
"Также в составе украинских подразделений есть курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Будущие офицеры проходят стажировку на первичных командирских должностях", - добавляют в пресс-службе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии