Учебный процесс в военное время. Разрабатывается алгоритм

16:17 24 марта Киев, Украина

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет написал, что сейчас нарабатывается алгоритм и методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения.



Достоверно известно, что все выпускники 9 и 11 классов обязательно получат свидетельства о базовом и полном общем среднем образовании, независимо от того, где они находятся.