Учебный год 2020: в школы зачислены 418 тысяч первоклашек

По данным Министерства образования и науки, в украинские школы приняты 417,7 тысяч первоклассников.
Указано, что больше всего детей зачислили в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской, Киевской областях и городе Киеве.
Кроме того, отмечается, что в соответствии с Законом Украины "Об образовании" начальное образование приобретается, как правило, с шести лет. В то же время, пунктом 1.4 постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 29 июля 2009 года № 20 рекомендовано не допускать прием в школу детей младше 5 лет 8 месяцев.
Кроме того, отмечается, что в соответствии с Законом Украины "Об образовании" начальное образование приобретается, как правило, с шести лет. В то же время, пунктом 1.4 постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 29 июля 2009 года № 20 рекомендовано не допускать прием в школу детей младше 5 лет 8 месяцев.
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