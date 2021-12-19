Учебный год 2020: в школы зачислены 418 тысяч первоклашек

18:54 17 Август Киев, Украина

По данным Министерства образования и науки, в украинские школы приняты 417,7 тысяч первоклассников

"По оперативной информации органов управления образованием, по состоянию на 10 августа 2020 года в 1-е классы учреждений общего среднего образования зачислено 417,7 тыс. детей. Из них в сельской местности - 127,9 тыс. учеников", -сообщили в МОиН Украины

Указано, что больше всего детей зачислили в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской, Киевской областях и городе Киеве.



Кроме того, отмечается, что в соответствии с Законом Украины "Об образовании" начальное образование приобретается, как правило, с шести лет. В то же время, пунктом 1.4 постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 29 июля 2009 года № 20 рекомендовано не допускать прием в школу детей младше 5 лет 8 месяцев.