Учебный год 2021-2022 под угрозой: в Киеве приостановлен набор первоклассников

10:41 09 Апрель Киев, Украина

Неконтролируемый рост заболеваемости и госпитализации в столице вынудил пойти КГГА на крайние меры: в Киеве временно приостановлен набор первоклассников

Соответствующее решение Департамента образования и науки от 7 апреля обнародовали на сайте КГГА.



Решение принято в соответствии с протоколом Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и с целью предотвращения распространения COVID-19.



Документом предписывается приостановить действие пункта о приеме детей в 1-е классы учреждений общего среднего образования Киева в 2021 году. В нем не указывается, на сколько отсрочен набор и когда он начнется.



Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут принять более жесткие карантинные ограничения. По его словам, это будет возможно, если заболевших коронавирусом станет больше.



Напомним, в Киеве с 5 апреля закрыли школы. Ученики с 1-го по 11-й классы, учащиеся учреждений профессионального (ПТУ, колледжей, техникумов) и высшего образования всех форм собственности перешли на дистанционный формат обучения.



Отметим, в Украине почти 5 тысяч школ перешли на дистанционное обучение.