Участники Марша защитников разбили лагерь под Офисом Генпрокурора

20:52 24 Август Киев, Украина

У Офиса Генпрокурора начали собираться участники Марша защитников Украины, который организовало Движением ветеранов Украины и фонд "Вернись живым". Они проведут там ночь накануне суда по изменению меры пресечения Антоненко.

Об этом сообщил их координатор Петр Киян.

"Мы уже у Офиса Генпрокурора, уже разбили палатки. Здесь люди будут ночевать до утра. Сколько людей здесь будет, не могу сказать, сколько желающих будет присоединятся к этой акции - столько и будет", - сказал Киян.

Ранее отмечалось, что активисты соберутся у Офиса Генпрокурора, в частности, с требованиями прекратить все дела, которые имеют признаки политических преследований; закрыть уголовные производства против Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которые проходят фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

Позже Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский врач и волонтер Кузьменко.