Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова переквалифицируют в умышленное

Убийство пятилетнего ребенка из Переяслава-Хмельницкого, могут квалифицировать как умышленное.

Еще в мае двое подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом вышли на свободу. Тем не менее, заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков допускает переквалификацию в суде обвинения на умышленное убийство по делу гибели 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области.

"Что касается квалификации - умышленного убийства, убийства по неосторожности - в суде будет возможность допросить всех участников события, исследовать все экспертизы, выслушать стороны. Если в судебном заседании будут установлены признаки умышленного убийства, прокурор обоснованно, на законных основаниях изменит квалификацию. Поэтому и суд будет ориентировать на вынесение иной меры наказания", - сказал он.

Также он высказался относительно продолжительности судебного процесса.

"Что касается продолжительности судебного процесса. Этот вопрос является наиболее болезненным для всей правоохранительной системы, поскольку длительное судебное разбирательство - это худший фактор, который негативно влияет на обеспечение законности в государстве. К сожалению, такие производства могут рассматриваться годами, особенно, если сторона защиты пытается использовать все возможные зацепки, чтобы затянуть процесс - посещение адвокатов, прокуроров, дополнительные ходатайства. К сожалению, наш уголовный процесс, действующий сейчас, достаточно ограничивает полномочия суда по ускорению такого процесса. Необходимо рассматривать изменения в уголовно-процессуальное законодательство в этом ракурсе, чтобы обеспечить более быстрое рассмотрение уголовного производства. Общество должно видеть: состоялось преступление - провели следствие - в течение определенного времени есть приговор", - отметил Бабиков.

По его мнению, если между совершением преступления и приговором проходит 2,3,5, 10 лет - это мало кому интересно, кроме близких родственников.

"Поэтому отсутствует воспитательная функция суда - всем увидеть то, что есть наказание", - подчеркнул Бабиков.

В начале ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 5-летний мальчик был убит в результате рикошета пули от камня.

Кроме того, ГБР сообщило окончательное подозрение главному фигуранту дела - полицейскому в убийстве по неосторожности.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.

По данным следствия двое из указанных мужчин - бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.