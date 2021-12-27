Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова переквалифицируют в умышленное

Убийство пятилетнего ребенка из Переяслава-Хмельницкого, могут квалифицировать как умышленное.
Еще в мае двое подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом вышли на свободу. Тем не менее, заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков допускает переквалификацию в суде обвинения на умышленное убийство по делу гибели 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области.
Также он высказался относительно продолжительности судебного процесса.
По его мнению, если между совершением преступления и приговором проходит 2,3,5, 10 лет - это мало кому интересно, кроме близких родственников.
"Поэтому отсутствует воспитательная функция суда - всем увидеть то, что есть наказание", - подчеркнул Бабиков.
В начале ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 5-летний мальчик был убит в результате рикошета пули от камня.
Кроме того, ГБР сообщило окончательное подозрение главному фигуранту дела - полицейскому в убийстве по неосторожности.
Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.
В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.
В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.
По данным следствия двое из указанных мужчин - бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.
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