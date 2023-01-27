УАРОC и Минветеранов презентовали совместную Комплексную программу соцподдержки ветеранов

16:10 27 января Киев, Украина





Программа наработана совместной рабочей группой УАРОC и



Презентовали Программу в онлайн формате Заместитель Министра Татьяна Калита, Генеральный директор Директората Минветеранов Светлана Березина и Президент УАРОC Сергей Чернов. Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОC) совместно с Министерством по делам ветеранов Украины представила типовую Комплексную программу социальной поддержки ветеранов и членов их семей.Программа наработана совместной рабочей группой УАРОC и Минветеранов и рекомендована Министерством для принятия органами местного самоуправления.Презентовали Программу в онлайн формате Заместитель Министра Татьяна Калита, Генеральный директор Директората Минветеранов Светлана Березина и Президент УАРОC Сергей Чернов.

Как отметил Президент УАРОC, целью программы является формирование и реализация государственной ветеранской политики на местах.



В свою очередь, главными задачами является помощь в переходе от военной к гражданской жизни, восстановлении здоровья ветеранов, социальной поддержке, содействии в обеспечении жильем, поиске работы и организации предпринимательской деятельности ветеранов, а также в поддержке памяти и уважения к ветеранам.

Как отметил советник Ассоциации городов Украины Иван Фурсенко, указанные программы целесообразно принять на сессиях местных советов как можно раньше, ведь количество ветеранов Украино-российской войны и членов их семей с каждым днем будет становиться все больше.



Кроме того, во время мероприятия была презентована Модель сервисного офиса для ветеранов.



Напомним, 16 сентября 2022 года УАРОС и Минветеранов подписали Меморандум о сотрудничестве.