УАФ единогласно утвердила обновленные футбольные символы Украины

12:36 11 Июнь Киев, Украина

Исполком УАФ единогласно поддержал новую украинскую футбольную символику. Утверждение новых футбольных символов глава УАФ Андрей Павелко считает историческим событием.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре", - пишет он.

"Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!", - добавил он.