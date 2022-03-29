У здания российского посольства в Киеве активисты ОО "Ардис" напомнили Путину, что его ждет суд Гааги. Фото

Вечером 30 июня у российского посольства в Киеве украинские активисты с помощью проектора, лозунгов и плакатов напомнили Владимиру Путину, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.
С противоположной стороны Воздухофлотского проспекта от посольства РФ активисты на тротуаре припарковали минивэн, у которого из лазерного проектора на стенах посольства демонстрировались различные лозунги. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие.
Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремля".
Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремля".
Организатор акции Юрий Федоренко, который возглавляет общественную организацию "АРДИС" (Агентство развития демократии и информационных свобод), объяснил, что цель акции заключается в том, чтобы "Господин Путин не забывал, что рано или поздно его ждет Гаага".
Федоренко отметил, что желает Путину здоровья, чтобы он "дожил до того момента, когда будет суд в Гааге, послушал приговор и отсидел каждый день с того срока, который ему вынесет суд".
Также у минивэна активисты установили две мощные аудиоколонки, из которых громко звучала украиноязычная патриотическая рок-музыка. Некоторые песни были посвящены украинским защитникам, воинам-киборгам и волонтерам.
Обстановка у посольства была спокойная, без жертв и провокаций.
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