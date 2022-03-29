У здания российского посольства в Киеве активисты ОО "Ардис" напомнили Путину, что его ждет суд Гааги. Фото

10:53 01 июля Киев, Украина

Вечером 30 июня у российского посольства в Киеве украинские активисты с помощью проектора, лозунгов и плакатов напомнили Владимиру Путину, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.
 
С противоположной стороны Воздухофлотского проспекта от посольства РФ активисты на тротуаре припарковали минивэн, у которого из лазерного проектора на стенах посольства демонстрировались различные лозунги. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие.

Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремля".

Организатор акции Юрий Федоренко, который возглавляет общественную организацию "АРДИС" (Агентство развития демократии и информационных свобод), объяснил, что цель акции заключается в том, чтобы "Господин Путин не забывал, что рано или поздно его ждет Гаага".

Федоренко отметил, что желает Путину здоровья, чтобы он "дожил до того момента, когда будет суд в Гааге, послушал приговор и отсидел каждый день с того срока, который ему вынесет суд".

Также у минивэна активисты установили две мощные аудиоколонки, из которых громко звучала украиноязычная патриотическая рок-музыка. Некоторые песни были посвящены украинским защитникам, воинам-киборгам и волонтерам.

Обстановка у посольства была спокойная, без жертв и провокаций.
 
Фото: Акция протеста под стенами российского посольства 01
Фото: Акция протеста под стенами российского посольства 03
Фото: Акция протеста под стенами российского посольства 04