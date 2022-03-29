У здания российского посольства в Киеве активисты ОО "Ардис" напомнили Путину, что его ждет суд Гааги. Фото

10:53 01 июля Киев, Украина

Вечером 30 июня у российского посольства в Киеве украинские активисты с помощью проектора, лозунгов и плакатов напомнили Владимиру Путину, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.





Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремля". С противоположной стороны Воздухофлотского проспекта от посольства РФ активисты на тротуаре припарковали минивэн, у которого из лазерного проектора на стенах посольства демонстрировались различные лозунги. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие.Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремля".