У Винницкой области появился собственный туристический бренд

19:23 04 Июнь Киев, Украина





Лозунг бренда: «Виннитчина – путешествие за впечатлениями», сообщает глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. С целью дальнейшего развития и процветания туризма , для Винницкой области разработали туристический бренд , который представляет собой целый комплекс ассоциаций и идентификаций.Лозунг бренда: «Виннитчина – путешествие за впечатлениями», сообщает глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

«Бренд региона – эмоционально сильная торговая марка, имеющая не только название или дизайнерское решение, но и целый комплекс ассоциаций и идентификаций. Так он воспринимается потребителями. Именно поэтому областная государственная администрация приняла решение о необходимости разработки, патентования и продвижения туристического бренда Винницкой области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что туристический бренд области будет имплементирован в сферу маркетинга туризма и будет способствовать дальнейшему развитию туризма на Виннитчине.

Как уточнили в Департаменте международного сотрудничества и регионального развития ОГА, основной идеей концепции туристической промоции региона стал лозунг «Виннитчина – путешествие за впечатлениями». Поскольку на данный момент это является основой маркетинга операторов туристического бизнеса: клиентам продают именно эмоции и впечатления, полученные во время посещения интересных локаций.

Из десяти вариантов айдентики было выбрано символическое изображение сердца, напоминающее контуры Винницкой области на карте и буквы «V», которая ассоциируется со словами «Victory» (победа) и символическим жестом «Peace» (мир).



Отмечается, что Винниччина имеет мощный потенциал для развития городского и культурно-познавательного туризма, оздоровительного, экологического и сельского, а также зеленого и гастротуризма. Кроме того, будут пропагандироваться еще и религиозный, событийный и активный туризм. Для этого в ОГА планируют объединить усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления, туристических организаций, бизнеса и общественности.