У Винницкой области появился собственный туристический бренд

С целью дальнейшего развития и процветания туризма, для Винницкой области разработали туристический бренд, который представляет собой целый комплекс ассоциаций и идентификаций.
Лозунг бренда: «Виннитчина – путешествие за впечатлениями», сообщает глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Лозунг бренда: «Виннитчина – путешествие за впечатлениями», сообщает глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Отмечается, что туристический бренд области будет имплементирован в сферу маркетинга туризма и будет способствовать дальнейшему развитию туризма на Виннитчине.
Как уточнили в Департаменте международного сотрудничества и регионального развития ОГА, основной идеей концепции туристической промоции региона стал лозунг «Виннитчина – путешествие за впечатлениями». Поскольку на данный момент это является основой маркетинга операторов туристического бизнеса: клиентам продают именно эмоции и впечатления, полученные во время посещения интересных локаций.
Из десяти вариантов айдентики было выбрано символическое изображение сердца, напоминающее контуры Винницкой области на карте и буквы «V», которая ассоциируется со словами «Victory» (победа) и символическим жестом «Peace» (мир).
Отмечается, что Винниччина имеет мощный потенциал для развития городского и культурно-познавательного туризма, оздоровительного, экологического и сельского, а также зеленого и гастротуризма. Кроме того, будут пропагандироваться еще и религиозный, событийный и активный туризм. Для этого в ОГА планируют объединить усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления, туристических организаций, бизнеса и общественности.
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