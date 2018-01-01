У пользователей легкого электротранспорта появятся права и обязанности

В Украине создадут новую категорию участников дорожного движения, Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
За создание категории - "пользователи персонального легкого электротранспорта", проголосовали 268 нардепов.
Так, к "пользователям персонального легкого электротранспорта" относятся лица, которые двигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, который приводится в движение с помощью электродвигателя - электрические скутеры, cегвеи, гироборды, гироскутеры и т. п.). К данной категории не относятся инвалидные коляски и велосипеды, оборудованные электродвигателям.
За создание категории - "пользователи персонального легкого электротранспорта", проголосовали 268 нардепов.
Так, к "пользователям персонального легкого электротранспорта" относятся лица, которые двигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, который приводится в движение с помощью электродвигателя - электрические скутеры, cегвеи, гироборды, гироскутеры и т. п.). К данной категории не относятся инвалидные коляски и велосипеды, оборудованные электродвигателям.
Водители персонального легкого электротранспорта получат право:
- ездить по специальным велосипедным дорожкам;
- ездить по краю проезжей части дороги, улицы или обочине при отсутствии специальных велосипедных дорожек.
Водителей персонального легкого электротранспорта обяжут:
- использовать технически исправный и должным образом оборудованный персональный легкий электротранспорт;
- двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожкам попутно с общим потоком транспортных средств;
- при возможности оборудовать свой электротранспорт звуковым сигналом и светоотражателями.
- во время движения в темное время сутки и в условиях недостаточной видимости электротранспорт должен иметь включенную фару и выделить себя при помощи светоотражающих элементов.
Водителям персонального легкого электротранспорта будет запрещено:
- перевозить пассажиров, если их перевозки прямо не предусмотрены конструктивным решением производителя;
- управлять персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.