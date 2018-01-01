У пользователей легкого электротранспорта появятся права и обязанности

18:50 04 Сентябрь Киев, Украина

В Украине создадут новую категорию участников дорожного движения, Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. 

За создание категории - "пользователи персонального легкого электротранспорта", проголосовали 268 нардепов.

Так, к "пользователям персонального легкого электротранспорта" относятся лица, которые двигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, который приводится в движение с помощью электродвигателя - электрические скутеры, cегвеи, гироборды, гироскутеры и т. п.). К данной категории не относятся инвалидные коляски и велосипеды, оборудованные электродвигателям.

Водители персонального легкого электротранспорта получат право:
  • ездить по специальным велосипедным дорожкам;
  • ездить по краю проезжей части дороги, улицы или обочине при отсутствии специальных велосипедных дорожек.
фото: правила езды на персональном легком электротранспорте
Водителей персонального легкого электротранспорта обяжут:
  • использовать технически исправный и должным образом оборудованный персональный легкий электротранспорт;
  • двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожкам попутно с общим потоком транспортных средств;
  • при возможности оборудовать свой электротранспорт звуковым сигналом и светоотражателями.
  • во время движения в темное время сутки и в условиях недостаточной видимости электротранспорт должен иметь включенную фару и выделить себя при помощи светоотражающих элементов.
Водителям персонального легкого электротранспорта будет запрещено:
  • перевозить пассажиров, если их перевозки прямо не предусмотрены конструктивным решением производителя;
  • управлять персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.